Samsun-Çarşamba havalimanı yeniden hizmete açılıyor

Vali Osman Kaymak, yaptığı açıklamada, havalimanında 3 ay önce başlayan çalışmalarda sona gelindiğini söyledi.

Samsun Çarşamba Havalimanının planlandığı şekilde 7 Kasım'da yeniden hizmeti gireceğini belirten Kaymak, "Havalimanının inşaatını adım adım takip ediyoruz. Şu an hiçbir engel görünmüyor. İnşallah 7 Kasım'da uçuşlar yapılacak." dedi.

Samsun Çarşamba Havalimanı, pistinde oluşan çatlaklar nedeniyle 8 Ağustos'ta ulaşıma kapatılıp bakıma alınmıştı.

Su süreçte Samsun'a havayolu ile gelen yolcular Ordu, Merzifon ve Sinop'taki havalimanlarını kullanmaya başlamıştı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre geçen yıl yaklaşık 1 milyon 800 bin kişinin kullandığı Samsun Çarşamba Havalimanından karşılıklı olarak haftanın her günü İstanbul ve Ankara, 4 gün İzmir, çarşamba günleri Antalya'ya uçuş yapılıyordu.

Havalimanından ayrıca Almanya'ya 4 gün, Rusya, Avusturya, Fransa ve Ukrayna'ya bir gün olmak üzere direkt sefer düzenleniyordu.

Kaynak: AA