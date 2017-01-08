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Buradasınız : » » Samsun-Ankara karayolunda tır geçişlerine izin verilmiyor

Samsun-Ankara karayolunda tır geçişlerine izin verilmiyor

Samsun Valisi Şahin, yoğun kar yağışı dolayısıyla Samsun-Ankara karayolunda tır geçişlerine izin verilmediğini bildirdi.

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Samsun-Ankara karayolunda tır geçişlerine izin verilmiyor

Samsun Valisi İbrahim Şahin, yoğun kar yağışı dolayısıyla Samsun-Ankara karayolunda tır geçişlerine izin verilmediğini bildirdi.

Şahin, Kavak ve Havza ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle karayolunda trafik kazası yaşanmaması için tır geçişlerine izin verilmediğini söyledi.

Tır sürücülerinin uygun yerlerde konaklamalarını sağladıklarını belirten Şahin, önceki yıllarda da bu tür tedbirlerle kazaların önüne geçtiklerini dile getirdi.

Şahin, sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Öte yandan, AFAD ekiplerinin, yolda kalan sürücülere sıcak çorba ikram ettiği öğrenildi.

Etiketler: Samsun-Ankara karayolu, Samsun-Ankara
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