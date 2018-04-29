Samsat'taki camiler vatandaşın yardımıyla onarılacak

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde son bir yılda meydana gelen 5,4 ve 5,1 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Ulu, Hacı Ömer, Fatih, Yavuz Selim ve Örentaş camileri kullanılamaz hale geldi.

Vatandaşlar, ibadetlerini AFAD tarafından kurulan prefabrik ve çadır camilerde yapıyor.

Depremlerde hasar gören camilerin yıkılarak vatandaşların ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın sağlayacağı katkılarla yeniden yapılması amaçlanıyor.

Samsat'ta bulunan 5 camiden 2'si geçen yıl Mart ayında, 3'ü ise 24 Nisan'da meydana gelen son depremde hasar gördü.

"Bizlere katkı sağlarlarsa memnun olacağız"

İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru, hasar gören camilerin yıkılarak yeniden inşa edileceğini söyledi.

"Müftülüğümüzün ve Türkiye Diyanet Vakfının sağlayacağı katkılarla beraber, çevre illerden toplayacağımız yardımlarla camilerimizi tekrar yapacağız. İlk depremden itibaren bizler yardım taleplerinde bulunduk. Bazı camilerimiz yardım topladı, bazıları ise devam ediyor. Camiler, ülkemizde çoğunlukla vatandaşlarımızın katkılarıyla yapılıyor. Biz de bunu yapılacak yardımlarla sağlayacağız."

Doğru, Samsat'ta halkın çoğunun gelir düzeyinin düşük olduğunu belirterek, "Ülkemizdeki müftülüklerimize, camilerimizin buradaki camilerin yeniden inşası için çağrıda bulunuyorum. Bizlere katkı sağlarlarsa memnun olacağız. Ramazan ayı da geliyor, bir an önce bu camilerin yapılması gerekiyor" dedi.

İlk olarak ağır hasarlı camiler olmak üzere enkazlar kaldırıldıktan sonra en yakın zamanda temel atılacak.

Kaynak: AA