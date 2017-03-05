Samsat'ta okullar 2 gün tatil edildi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde geçen perşembe günü meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilçe genelinde yarın ve 7 Mart Salı günü okullar tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, ilçede bin 890 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Deprem nedeniyle ilçe merkezinde 6 okulda hasar tespit ettiklerini aktaran Kızılkaya, "Samsat ve köylerde yarın ve salı günü okullarımız tatil olacak. Çarşamba gününden itibaren öğrencilerimiz çadırlarda eğitim görecek. 15 gün sonra ise Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından oluşturulacak konteyner kentte eğitimlerini devam ettirecekler." diye konuştu.

Hasarlı okulların da onarılacağını aktaran Mete Kızılkaya, "6 okulumuz artçı depremler bittikten sonra onarılacak ama kullanılmayacak." dedi.