Samsat'ta hasar tespit çalışmaları sürüyor

Adıyaman Valisi Abdullah Erin, depremde zarar gören Samsat ilçesindeki hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirterek "Bugün itibarıyla önümüze konan tabloda 2 bin civarında binamızın bulunduğu Samsat'ta bin civarında evimizin hasarlı olduğu belirlendi." dedi.

Vali Erin, bölgedeki incelemelerinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsat'ta yaşanan geniş çaplı afete rağmen kamu kurum ve kuruluşlarının özverili çalışmalarıyla vatandaşın sıkıntısını en aza indirebilmek için yoğun gayret gösterdiklerini söyledi.

Deprem bölgesinde ulaşılamayan kişi kalmadığını vurgulayan Erin, gerek çadır gerekse gıda ihtiyaçlarının acil bir şekilde ilçede karşılandığını ifade etti.

Samsat'taki afetin boyutunun ciddiyetinin daha iyi anlaşıldığına işaret eden Erin, şöyle konuştu:

"Hasar tespit işlerini arkadaşlarımız 2 gün içinde tamamladılar. Bugün itibarıyla önümüze konan tabloda 2 bin civarında binamızın bulunduğu Samsat'ta bin civarında evimizin hasarlı olduğu belirlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan gelecek 25 uzman personel ve bizim burada görevlendirdiğimiz 25 personel yani toplamda 50 uzman personelimiz bugün itibarıyla çalışmalarına başlayacak. İlk tespitte hasarlı veya ağır hasarlı yapıları tekrar gözden geçirecekler ve daha detaylı bir çalışma yapılacak. Bu yapılardan hangilerinin oturulamaz olduğuna veya hangilerinin yıkılması gerektiğine karar verilecek. Teknik raporları da en geç bu hafta içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Cuma günü arkadaşlarla oturup gelecek raporu değerlendireceğiz. En geç pazartesi günü hafif hasarlı küçük tamirlerle oturulabilecek yapılarımız hangileri, ağır hasarlı ve oturulamaz yapılar hangileri, bu tabloyu kamuoyuna açıklayacağız."

Samsat Devlet Hastanesinde ciddi bir hasar olmadığına dikkati çeken Erin, küçük çaplı bakım ve onarım çalışmasının ardından birkaç gün içerisinde hastanenin hizmete gireceğini aktardı.

Her şeye rağmen hayatın devam ettiğini vurgulayan Vali Erin, vatandaşın devletin desteği dolayısıyla memnuniyetini gözlemlediklerini kaydetti.