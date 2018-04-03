Samandıra Gişeleri darbe davasında 5'i ağırlaştırılmış 22 sanığa müebbet hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Samandıra Gişeleri'nde yaşanan olaylara ilişkin 22 tutuklu sanığın yargılandığı davada, "anayasayı ihlal" suçundan 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 17 sanığa müebbet hapis cezası verildi.
Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmada, esas hakkındaki savunmalarını tamamlayan 22 sanık, son sözlerinde beraatlarını istedi.
Mahkeme heyeti, gerçekleştirdiği müzakerenin ardından kararını açıkladı.
Heyet, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 5 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 17 sanığın müebbet hapis cezasına çaptırılmasına hükmetti.
Kaynak: AA