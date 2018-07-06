Saman yüklü tırın devrilmesiyle kapanan TEM'de ulaşım yeniden sağlandı

TEM Otoyolu'nun Büyükçekmece-Çatalca yönünde seyir halinde olan Eyüp Bayram yönetimindeki saman yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Büyükçekmece mevkisi Beylikçayırı viyadüğünde devrildi.
Kazada, saman balyaları yola saçılırken, sürücü de araçta sıkıştı. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Bayram, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yola savrulan saman balyaları nedeniyle Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı. Yolda uzun araçlarının kuyruklarının oluşması üzerine sürücüler, D-100 karayoluna yönlendirildi.
Saman balyaları, belediyeye ait iş makineleriyle toplandı. Yaklaşık 2,5 saat süren çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA