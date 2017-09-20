  • 20 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Saman yüklü tır alt geçide çarptı

Ankara'da tırın alt geçide çarpması sonucu yola savrulan saman balyaları, Ankara-Samsun karayolunun bir bölümünün kapanmasına neden oldu.

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Saman yüklü tır alt geçide çarptı

Ankara'da tırın alt geçide çarpması sonucu yola savrulan saman balyaları, Ankara-Samsun karayolunun bir bölümünün kapanmasına neden oldu.

Yozgat'tan Zonguldak'a giden Şevket Torun idaresindeki 67 TS 957 plakalı saman balyası yüklü tır, Ankara-Samsun karayolundaki Çiğiltepe alt geçidine çarptı.

Yükseklik sınırını aşan tırdan çarpmanın etkisiyle saman balyaları yola savruldu. Seyir halindeki üç otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kaza sonrası Ankara-Samsun karayolunun bir bölümü trafiğe kapatıldı.

Belediye ekipleri yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri ise sürücüleri alt geçidin üzerindeki yollara yönlendirerek ulaşımı sağladı.

Etiketler: ankara, karayolu
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