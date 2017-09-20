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Saman yüklü tır alt geçide çarptı

Ankara'da tırın alt geçide çarpması sonucu yola savrulan saman balyaları, Ankara-Samsun karayolunun bir bölümünün kapanmasına neden oldu.