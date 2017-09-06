  • 06 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Saman yüklü kamyon alev aldı

Çorum'da saman yüklü kamyonda başlayan ve çevredeki iş yeri ve otomobile sıçrayan yangında bir kişi yaralandı.

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Saman yüklü kamyon alev aldı

Çorum'da saman yüklü kamyonda başlayan ve çevredeki iş yeri ve otomobile sıçrayan yangında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çepni Mahallesi'nde Aşağı Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinin yanında park halindeki saman yüklü kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Samanların tutuşmasıyla büyüyen alevler rüzgarın da etkisiyle bir anda kamyonu sardı. Bu sırada kamyonda uyuduğu öğrenilen Şaban Ümit Altıntaş (38), dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi.

Altıntaş ekipleri beklerken kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmek isterken yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Altıntaş'ın vücudunun bazı yerlerinde yanıklar olduğu belirlendi.

Kamyonda patlamalar oldu

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polisin çevre güvenliğini aldığı bölgedeki doğalgaz ve elektrik hatları da görevlilerce kesildi.

Ekiplerin kontrol altına almakta güçlük çektiği yangın sırasında zaman zaman kamyonda patlamalar oldu.

Çevredeki bir oto tamirci dükkanı ile önündeki otomobile de sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerince yaklaşık iki saatte güçlükle kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.

Saman yüklü kamyonun kullanılamaz hale geldiği yangın, iş yeri ve önündeki otomobilde de büyük çapta hasara yol açtı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Etiketler: çorum, yangın
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