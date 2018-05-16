Salih İzzet Erdiş yaşamını yitirdi

Geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi edildiği Yalova Devlet Hastanesi'nde 7 Mayıs'ta beyin ölümü gerçekleşen, daha sonra İstanbul'daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilen Salih İzzet Erdiş'in, yaşam destek ünitesine bağlı süren organ fonksiyonları da durdu.

İBDA/C davasından hükümlüyken talebi üzerine yeniden yargılanmasına karar verilerek tahliye edilen Salih İzzet Erdiş, "her türlü kuşkudan uzak, hukuka uygun kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği"nden beraat etmişti.

Kaynak: AA