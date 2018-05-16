  • 16 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.452
    EURO 5.255
  • BIST 100841.86
    ALTIN 184.623
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Salih İzzet Erdiş yaşamını yitirdi

Salih İzzet Erdiş yaşamını yitirdi

Kamuoyunda Salih Mirzabeyoğlu olarak tanınan Salih İzzet Erdiş, 68 yaşında hayatını kaybetti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Salih İzzet Erdiş yaşamını yitirdi

Geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi edildiği Yalova Devlet Hastanesi'nde 7 Mayıs'ta beyin ölümü gerçekleşen, daha sonra İstanbul'daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilen Salih İzzet Erdiş'in, yaşam destek ünitesine bağlı süren organ fonksiyonları da durdu.

İBDA/C davasından hükümlüyken talebi üzerine yeniden yargılanmasına karar verilerek tahliye edilen Salih İzzet Erdiş, "her türlü kuşkudan uzak, hukuka uygun kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği"nden beraat etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Salih Mirzabeyoğlu, salih izzet erdiş
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER