  • 26 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Saldırı sonrası kaçmaya çalışan iki terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı sonrası kaçmaya çalışan iki terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Çukurca'da silahlı saldırı sonrasında, bölgeden kaçmaya çalışan PKK'lı iki terörist, güvenlik güçlerince düzenlenen topçu ve hava atışlarıyla etkisiz hale getirildi.

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Saldırı sonrası kaçmaya çalışan iki terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Çukurca'da silahlı saldırı sonrasında, bölgeden kaçmaya çalışan PKK'lı iki terörist, güvenlik güçlerince düzenlenen topçu ve hava atışlarıyla etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) internet sitesinde, "önemli yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Hakkari Çukurca'da, silahlı saldırı sonrası bölgeden kaçmaya çalışan bölücü terör örgütü mensubu iki terörist, güvenlik güçlerince düzenlenen topçu ve havan atışlarıyla etkisiz hale getirildi.

Çukurca'da, güvenlik güçlerince düzenlenen arazi aramasında tespit edilen mağarada, üç el yapımı patlayıcı ve bir RPG-7 roketatar mühimmatı ele geçirildi.

Yüksekova'da düzenlenen arazi aramasında, yola tuzaklanan iki el yapımı patlayıcı, bir antipersonel mayını ve bir antitank mayını imha edildi.

Van Gürpınar'da, 24 Ağustos'ta düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu iki teröristin cesedi bulundu. Operasyonda, bir M-16 piyade tüfeği, bir kalaşnikof piyade tüfeği, 190 muhtelif çapta fişek, 4 el bombası ve muhtelif malzeme ele geçirildi.

Etiketler: Hakkari, PKK, Türk Silahlı Kuvvetleri
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