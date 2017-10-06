  • 06 EKIM 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine ve Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalındaki terör hedeflerine hava harekatı düzenlendi.

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Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatında bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan barınaklar imha edildi. Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalındaki terör hedeflerine yönelik hava harekatında ise saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütüne ait hedeflere yönelik operasyonlara devam ediliyor.

TSK tarafından dün Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine ve Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalına hava harekatı gerçekleştirildi.

Kandil bölgesinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatında bölgede saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan barınaklar imha edildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalındaki terör hedeflerine yönelik hava harekatında ise saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Etiketler: Tunceli, ovacık ilçesi, Kandil, Irak, hava harekatı
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