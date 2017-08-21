  • 21 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde ve Diyarbakırın Kulp ilçesinde, saldırı hazırlığında bulundukları tespit edilen 4 terörist, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

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Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde ve Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, sınır hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına hava harekatı düzenledi.

Harekatta, 3 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlere ait 3 silah mevzisi de imha edildi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde icra edilen operasyonda güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına, silahlı İHA ile hava harekatı düzenlendi.

İcra edilen hava harekatı sonucunda 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken, bölgede yapılan arama-tarama faaliyetleri esnasında 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 10 dolu şarjör ve 4 el bombası ele geçirildi.

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde alan sorumlusu olduğu belirlendi:

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde önceki gün etkisiz hale getirilen teröristin sözde alan sorumlusu olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Kırım köyü Kel Tepe mevkisinde önceki gün etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin ilçenin güney ve kuzeyini kapsayan sözde "Ape Musa" alanı sorumlusu olan "Roger Helbis" kod adlı Akif Abay olduğu ortaya çıktı.

Abay'ın Batman Kozluk ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve terör örgütüne 2004'te katıldığı tespit edildi.

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, Terörle Mücadele, terör operasyonu, hava operasyonu
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