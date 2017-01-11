Saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, "önemli yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçlerince dün yürütülen yol aramasında bulunan 200 kilogram amonyum nitratla güçlendirilmiş bir el yapımı patlayıcı imha edildi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında, toprağa gömülü bir kalaşnikof piyade tüfeği ve 4 av tüfeği ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, güvenlik güçlerince yürütülen arazi aramasında, toprağa gömülü 6 RPG-7 antitank roketi, 6 sevk fişeği ve 636 biksi makineli tüfek mühimmatı bulundu.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde icra edilen operasyonda, yabancı uyruklu terör örgütü DEAŞ mensubu gözaltına alındı.