  • 28 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Saldırı hazırlığında olan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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Saldırı hazırlığında olan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, birçok terör saldırısı gerçekleştiren ve yeni saldırı hazırlığı yapan terör örgütü PKK/KCK mensubu 4 teröristin, İl Jandarma Komutanlığının, Emniyet Müdürlüğünün insansız hava aracından da (İHA) yararlanarak yaptığı hava destekli operasyonda, Başkale ilçesine bağlı Tahıl Mahallesi kırsalında etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Korucu ve vatandaşları şehit eden teröristler

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerin, bugüne kadar Başkale bölgesinde güvenlik korucuları ile vatandaşları şehit eden, vatandaşların yoğunlukla kullandığı karayolu ve köy yollarına mayın ve el yapımı patlayıcılar yerleştiren teröristler olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Operasyonun devamında bölgede arama tarama faaliyeti yapıldığına aktarılan açıklamada, güvenlik güçlerince M-16 piyade tüfeği ve bu tüfeğe ait 2 dolu şarjör, 61 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, el bombası, gündüz görüş dürbünü, 3 battaniye, araç telsizi, 40 metre kablo, güneş paneli, akü, ses kayıt cihazı ve radyonun ele geçirildiği kaydedildi.

"10 günde 18 terörist etkisiz hale getirildi"

Gürpınar ilçesi Taşlıca Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kırkgeçit-Yalınca karayolunda etkisiz hale getirilen teröristlerin yerleştirdiği mayınların vatandaşların desteğiyle tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mayınlar, herhangi bir zayiata sebep olamadan, güvenlik güçlerimiz bünyesindeki uzman ekipler tarafından yerinde imha edilmiştir. Ayrıca, Başkale ilçesi Aşağı Çaldıran-Esenyamaç mahalleleri arasındaki yol üzerine, yine bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilmiş büyük çapta patlayıcı, 27 Ağustos günü güvenlik korucularımızın dikkati ve başarılı operasyonu neticesinde, uzman ekiplerce kontrollü şekilde etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle, son 10 gün içerisinde halkımızın üst düzey desteği, güvenlik korucularımızın ve güvenlik güçlerimizin 6 ayrı operasyonuyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 18'e ulaşmış, operasyonların ardından çok miktarda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirilmiştir."

 

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürülen terörle mücadele çalışmalarının kesintisiz ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Etiketler: Van, terör operasyonu, pkk/kck, insansız hava aracı
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