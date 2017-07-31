Saldırı hazırlığında bir terörist yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, 21 Temmuz'da ilçe merkezinde, İçişleri Bakanlığınca "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirilen kaymakama saldırı için keşif yaparken yakalanan terör örgütü üyesi E.Ç'den elde edilen bilgiler doğrultusunda bombalı saldırı hazırlığı yapan terörist S.P'nin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu gözaltına alındığı kaydedildi.

Yakalanan terörist S.P'nin yer göstermesi sonucu terör örgütünce çeşitli eylemlerde kullanılmak üzere saklanmış 14 kilo patlayıcının ele geçirildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"S.P isimli bölücü terör örgütü mensubundan edinilen bilgiler sonucunda ilimiz Yüksekova ilçesinde işlenen 4 cinayet de aydınlatılmıştır. Söz konusu 4 cinayetin E.A. tarafından planlandığı ve cinayetlerin E.A. ve beraberindeki bir bölücü terör örgütü mensubu tarafından işlenmiş olduğu tespit edilmiştir. Bu bilgiler ışığında bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik olarak ilimiz Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı anlaşılan 13 şüpheli şahıs, yapılan eş zamanlı operasyon sonucu gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslardan çok sayıda örgütsel doküman, uzun namlulu silah ve el bombası ele geçirilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."