  • 28 KASIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Yağmurlu
Yağmurlu
  • DOLAR 3.93
    EURO 4.671
  • BIST 103465.77
    ALTIN 163.615
Reklamı Aç
Buradasınız : » » Saldırı hazırlığında 8 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığında 8 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Saldırı hazırlığında 8 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri Irak'ın kuzeyinde Zap ve Metina bölgesinde terör örgütü üyelerini tespit etti.

Teröristlerin sınır hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları belirlendi.

Bölgeye yapılan hava harekatıyla 8 terörist etkisiz hale getirildi

Öte yandan, Bitlis'in Mutki ilçesinde icra edilen arazi aramasında, tespit edilen bir sığınak içerisinde çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Nazımiye'de de 10, Hakkari'nin Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde ise 2 el yapımı patlayıcı imha edildi.

TRT HABER

Etiketler: ırak'ın kuzeyine hava harekatı, zap, metina
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER