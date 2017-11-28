Saldırı hazırlığında 8 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri Irak'ın kuzeyinde Zap ve Metina bölgesinde terör örgütü üyelerini tespit etti.

Teröristlerin sınır hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları belirlendi.

Bölgeye yapılan hava harekatıyla 8 terörist etkisiz hale getirildi

Öte yandan, Bitlis'in Mutki ilçesinde icra edilen arazi aramasında, tespit edilen bir sığınak içerisinde çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Nazımiye'de de 10, Hakkari'nin Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde ise 2 el yapımı patlayıcı imha edildi.

TRT HABER