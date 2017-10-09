Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde ve Hakkari Yüksekova kırsalında, hudut hattındaki üs bölgelerine ve karakollara saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi ve Yüksekova kırsalında düzenlenen hava harekatında, saldırı hazırlığında 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde ve Hakkari Yüksekova kırsalında, hudut hattındaki üs bölgelerine ve karakollara saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi.