  • 18 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Saldırı hazırlığında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın hudut hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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Saldırı hazırlığında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde hudut hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından dünkü yurt içi olaylara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Şırnak'ın Uludere ilçesinde, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, ateş destek vasıtaları ile gerçekleştirilen atışlar sonucu etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçleri tarafından yapılan yol ve arazi aramalarında, Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2, Şırnak merkezde 3 olmak üzere toplam 5 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Mardin'in Savur ilçesindeki arazi aramasında ise tespit edilen 3 ayrı sığınakta, bir adet RPG-7 roketatar mühimmatı, bir araç telsizi, iki el telsizi ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildi. AA

Etiketler: şırnak, uludere, terörist
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