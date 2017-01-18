  • 18 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.78
    EURO 4.039
  • BIST 82362.77
    ALTIN 147.196
Buradasınız : » » Saldırı hazırlığında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van'ın Edremit ilçesinde bir evde saldırı hazırlığında olan PKK'lı 2 terörist, düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Saldırı hazırlığında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van'ın Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubeleri ekiplerince Emin Alipaşa Mahallesi'ndeki bir evde saldırı hazırlığında olan PKK'lı teröristlere yönelik hava destekli operasyon gerçekleştirildi.

Güvenlik güçlerinin "Teslim olun." çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Çatışmada 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Etiketler: Van, terör operasyonu, saldırı hazırlığında
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER