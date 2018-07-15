Saldırı hazırlığı yapan teröristler etkisiz hale getirildi

Van'da terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerine yönelik çalışmalar sürüyor.
Yalım Erez Mahallesi'ndeki bir evde saldırı hazırlığı yapan teröristlere operasyon düzenlendi.
"Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
3 polis yaralandı, 6 şüpheli gözaltında
Çatışma sırasında teröristlerin attığı el bombasının patlaması sonucu 1'i ağır 3 polis yaralandı.
Polislerin hastanedeki tedavileri sürüyor.
Bu arada, teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA