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Saldırı hazırlığı yapan teröristler etkisiz hale getirildi

Van'da saldırı hazırlığında olan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Saldırı hazırlığı yapan teröristler etkisiz hale getirildi

Van'da terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerine yönelik çalışmalar sürüyor.

Yalım Erez Mahallesi'ndeki bir evde saldırı hazırlığı yapan teröristlere operasyon düzenlendi.

"Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

3 polis yaralandı, 6 şüpheli gözaltında

Çatışma sırasında teröristlerin attığı el bombasının patlaması sonucu 1'i ağır 3 polis yaralandı.

Polislerin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Bu arada, teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Van, terörist, silah, PKK, operasyon, mühimmat, kck
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