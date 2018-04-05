"Saldırganın akli dengesi yerinde değildi"

Prof. Dr. Yücel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saldırgan, Volkan isimli araştırma görevlisi. Akli dengesi yerinde değil, pek çok kişiyi şikayet eden bir insan. Önce benim odama geliyor, beni bulamayınca diğer odalara giriyor. 4 arkadaşımızın görev başında şehit düştüğünü öğrendik. Okula henüz ulaşamadım, bir program için dışarıdaydım ancak korkulan bir insandı" ifadelerini kullandı.

Suç aleti silahın bulundurma ruhsatlı olduğu öğrenildi

Bu arada, isimlerinin açıklanmasını istemeyen görgü tanıkları, Volkan B'nin saldırının ardından Eğitim Fakültesi çıkışında üniversitenin özel güvenlik görevlilerine silah doğrultarak, polise haber vermelerini istediği, yürümeye başlayan saldırganın polis ekiplerince suç aleti silahla ele geçirildiğini söyledi.

Volkan B'nin saldırıda kullandığı tabancanın bulundurma ruhsatını 2016 yılında aldığı öğrenildi.

Fakültede olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarına devam ederken saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınlarının bekleyişi de sürüyor. Sağlık ekipleri, fenalaşanlara müdahale ediyor.

Duygusal anların yaşandığı ESOGÜ Meşelik Yerleşkesi'nde saldırıyı öğrenen bazı öğrenciler de bilgi edinmeye çalışıyor.

Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan B, fakülte binasının 3. katında Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ı silahla öldürdü. Saldırgan, olayın ardından gözaltına alındı.

Kaynak: AA