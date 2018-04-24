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Saldırgan, park halindeki lüks araçlara tekme attı

Batman'da park halindeki çok sayıda araç, kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı. Polis, şüpheliyi arıyor.

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Saldırgan, park halindeki lüks araçlara tekme attı

Batman Bahçelievler Mahallesi'nde önceki gün sabaha karşı kimliği belirsiz bir kişi, sokakta park halindeki araçlara zarar verdi. Sabaha karşı sokağa giren şüpheli, yolun her iki yanında park halinde bulunan çok sayıda araca tekmeleyerek zarar verdi. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Görüntülerde, sokağa giren 15-16 yaşlarındaki şüpheli, park halindeki lüks araçları rastgele tekmeliyor.

4 lüks araçta hasar meydana geldi.

"Kamera görüntülerini emniyetle paylaştık"

Araç sahiplerinden Ercan Arslan, şunları anlattı:

"Akşam 20.00 sıralarında aracımı evimin önüne park ettim. Sabah tekrardan işe gitmek için aracımın başına giderken aracımın başında büyük bir şok yaşadım. Aracıma başka bir aracın çarptığını zannettim ama detaylı bakınca arabamda ayak izlerinin olduğunu fark ettim. Güvenlik kameralarına bakarken diğer park halindeki araçlara da zarar verdiğini gördük. Benim aracım ile birlikte 4 araç daha zarar görmüş durumdadır. Güvenlik kameralarında tespit edildi, 04.20 sıralarında bir genç gelip araçlara tekme atıp zarar verdi. Güvenlik kamera görüntülerini emniyet ile paylaştık bir an önce bu zanlının yakalanmasını istiyoruz. Çünkü bu zanlı başka araçlara da zarar verebilir. Biran önce yakalanmasını istiyoruz."

Kaynak: İHA

Etiketler: polis, Batman, araç, saldırı
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