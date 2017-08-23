Sakarya'ya 30 milyon metreküplük içme suyu kaynağı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Çamdağı Barajı Projesi ile kente 30 milyon metreküplük yeni içme suyu kaynağı oluşturulacak.

Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen projenin tanıtım toplantısında konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, kentin kuzeyinde yeni bir baraj projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

İnşa edecekleri Çamdağı Barajı ile 30 milyon metreküplük yeni bir içme suyu kaynağı oluşturacaklarını belirten Toçoğlu, şunları kaydetti:

"Hayata geçirdiğimiz önemli projelerle şehrimizin içme suyu geleceğini garanti altına alıyoruz. Türkiye’de baraj inşa eden ilk yerel yönetim olarak şehrimizi içme suyu kaynakları ile çevreliyoruz. 100 milyon liralık proje ile Sapanca Gölü’ne alternatif içme suyu kaynağı oluşturmak amacıyla inşa ettiğimiz Akçay Barajı’ndan sonra şimdi de şehrimizin kuzeyinde yeni bir baraj projesini hayata geçiriyoruz. Dev proje ile Karasu ve Kocaali sınırları içerisinde Çamdağı Barajı’nı inşa edeceğiz. Şehrimiz için 30 milyon metreküplük yeni içme suyu kaynağı oluşturacağız. Proje ile içme suyu anlamında şehrimizin kuzeyine 100 yıllık garanti oluşturacağız."

Toçoğlu, Karasu ve Kocaali, Kaynarca, Ferizli ve Söğütlü ilçelerinde dev yatırımlarla hayata geçirdikleri altyapı projelerinin de devam ettiğini söyledi.

30 milyon metreküplük yeni kaynak

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş de şehrin 16 ilçesinde altyapı anlamında önemli yatırımlar yaptıklarını bildirdi.

Dev baraj projeleri ile Sakaryalıların uzun yıllar içme suyu konusunda sorun yaşamaması adına çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Keleş, şöyle devam etti:

"Pamukova Eskiyayla bölgesinde inşa ettiğimiz Akçay Barajı’mızı büyük oranda tamamladık. Akçay Barajı ile inşallah şehrimiz için 40 milyon metreküplük yeni bir içme suyu kaynağı oluşturacağız. Şimdi de şehrimizin kuzeyinde Karasu ve Kocaali ilçelerimizde yeni bir baraj inşa edeceğiz. Yıllık 30 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip olacak barajımız ile şehrimizin kuzey bölgesinde 5 ilçemizin içme suyu geleceğini garanti altına alacağız. 62,5 metre yüksekliğe sahip olacak barajımızın gövdesi tamamen betonarme yapıdan oluşacak."

En şiddetli depremlere dayanıklı olacak

İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akın Önalp ise Çamdağı Barajı’nın depreme dayanıklı olacağını dile getirdi.

Çamdağı Baraj Projesi’nin planlanması aşamasında barajın inşa edileceği Karasu ve Kocaali içerisinde yer alan bölgede topoğgrafik yapıyı ve deprem unsurunu göz önünde bulundurarak birçok çalışma gerçekleştirdiklerini bildiren Önalp, "Hem zeminin hem de baraj gövdemizin bölgenin görebileceği en yüksek şiddetteki depremlere dahi dayanıklı olması için testler yaparak söz konusu projemizi hazırladık. Tamamıyla betonarme yapıdan oluşacak baraj gövdemiz hem zemin yapısı itibarıyla hem de gövdenin yapımında kullanılacak malzemeler ve teknolojiler açısından en şiddetli depremlere dahi son derece dayanıklı olacak." ifadelerini kullandı.