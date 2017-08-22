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Sakarya'nın su sorunu kalıcı olarak çözülecek

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Sakarya'da inşa edilen Ballıkaya Barajı'nın yüzde 81'inin tamamlandığı bildirildi.

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Sakaryanın su sorunu kalıcı olarak çözülecek

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Sakarya'nın Akyazı ilçesinde inşa edilen Ballıkaya Barajı'nın yüzde 81'inin tamamlandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, barajın hizmete girmesiyle Sakarya ve ilçelerinin uzun vadeli içme suyu ihtiyacı güvence altına alınmış olacak.

Temelden 98 metre yüksekliğinde, silindirle sıkıştırılmış beton gövde tipinde inşa edilen Ballıkaya Barajı'nda yüzde 81 fiziki gerçekleşme sağlandı. 141 milyon 560 lira yatırım bedelli barajın bu yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Sakarya'nın su sorununu kalıcı olarak çözecek

Açıklamada değerlendirmesi yer alan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bu barajın tamamlanmasıyla Sakarya'nın su sorununu kalıcı olarak çözeceklerini ifade etti.

Eroğlu, şunları kaydetti:

"Sakarya ve Kocaeli'de bir yılda ihtiyaç duyulan 189 milyon 220 bin metreküp içme suyunun depolanması hazır hale gelecek. Yıllık ortalama 291 milyon metreküp akıma sahip olan Mudurnu Çayı'nın üzerinde inşa edilen Ballıkaya Barajını hizmete aldığımızda Sakarya ve ilçelerinin uzun vadeli içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı karşılanacak."

Etiketler: sakarya, Orman ve Su işleri Bakanlığı, dsi genel müdürlüğü, Ballıkaya Barajı
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