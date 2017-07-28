Sakarya'daki zehirlenmeye ilişkin açıklama

Sakarya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Hasan Salih Sağlam, kentte farklı fabrikalarda çalışan ve yedikleri yemeklerden zehirlenen 197 işçiden 11'inin gözlem altında tutulduğunu, genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, özel bir yemek firması tarafından çeşitli fabrikalara verilen yemek sonucu gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurarak tedavi altına alınan işçileri ziyaret ettiğini kaydetti.

İşçilerin sağlık durumu hakkında hastanelerden bilgi aldığını aktaran Sağlam, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle sıcak havalarda gıda zehirlenmeleri kendini daha çok gösterebiliyor. Dün yaşanan olayda da bir yemek firmasının çeşitli fabrikalara dağıttığı yemekten kaynaklandığı anlaşılan toplu bir gıda zehirlenmesi yaşanmış. Fabrikalardan mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, ishal gibi şikayetlerle 197 işçi hastanelere başvurmuş. Toplamda hastanelerimize gıda zehirlenmesi şüphesiyle gelen 186 hasta tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 11 hasta gözlem altına alınmıştır. Hastaların hayati tehlikesi yok ve genel sağlık durumları iyi."

Sakarya'da farklı fabrikalarda çalışan ve yedikleri yemeklerden zehirlenen birçok işçi, kentteki farklı hastanelere karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle başvurmuştu.