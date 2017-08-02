Sakarya'daki uyuşturucu operasyonu

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 26 Temmuz'da Sakarya'da uyuşturucu imalatı yapılan çiftliğe düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Emniyetten Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir çiftliğe düzenlenen operasyonda, 1 ton 400 kilogram eroin ve uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal maddeler ele geçirmişti.