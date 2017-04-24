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Sakarya'daki terör operasyonunda 8 tutuklama

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 8'i tutuklandı.

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Sakaryadaki terör operasyonunda 8 tutuklama

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi" olduğu iddia edilen şüphelilere ait 18 ayrı adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 8'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Soruşturmaları tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen Irak uyruklu Saad Abdullatteef, Ammar Majeed Hameed, Qutaıba Mohammed Khaleel, Zyad Zamıl Abdulrahmen, Asaad Basım Dhannoon Aldaoserı, Omar Yahıa Fadhıl, Taıf Seaady Seran ve Abdullah Abdurrahman Cabir adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, aynı operasyon kapsamında daha sonra gözaltına alınan 1 şüpheli ile diğer 19 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Olay

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alınmış, aramalarda bazı belge ve dokümanlara el konulmuştu.

Etiketler: sakarya, Terörle Mücadele, DEAŞ, tutuklama
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