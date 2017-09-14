  • 14 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Sakarya'daki orman yangını kontrol alına alındı

Geyve'de önceki gün çıkan ve dün kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

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Sakaryadaki orman yangını kontrol alına alındı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı Alıplar ile Çine mahalleleri arasındaki ormanlık alanda önceki gün başlayan yangının soğutma çalışmalarının ardından tamamen kontrol altına alındığı ve bugün itibarıyla söndürüldüğü bildirildi.

Sakarya'nın yanı sıra Bolu, Kastamonu, Zonguldak, Bursa ve İstanbul'dan gelen itfaiye ekiplerinin katıldığı helikopter destekli söndürme çalışmaları iki gün boyunca devam etti.

Dün kontrol altına alınan, kısmen yanmayan ağaç ve bitki örtüsünün tekrar alev almasıyla zaman zaman müdahale edilen yangının soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldüğü belirtildi.

Ekipler tedbir amaçlı bekletiliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ayhan Orhan Arancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınması ve soğutma çalışmalarının devam etmesinin ardından tamamen söndürüldüğünü söyledi.

Yeniden yangın ihtimaline karşı ekiplerin yangın bölgesinde hazır bekletildiği bilgisini veren Arancı, bugün yapılan son kontrollerin ardından yangının tamamen söndürüldüğüne kanaat getirildiğini ifade etti.

Etiketler: sakarya, orman yangını
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