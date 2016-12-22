Sakarya'daki huzur operasyonunda çok sayıda silah ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yeni Mahalle'de çok sayıda adrese huzur operasyonu düzenledi.

Sabah erken saatlerde çevik kuvvet ekipleriyle mahalleye gelen ve evlerde arama yapan polis ekipleri, şüpheli kişilerin kimliklerini Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden kontrol etti.

Operasyonda adreslerde yapılan aramada, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA