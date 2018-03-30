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Sakarya'daki darbe girişimi davasında 127 sanığa ağırlaştırılmış müebbeti istendi

222 sanıklı Sakarya Valiliği'ni işgal davasında Cumhuriyet savcısı, 127 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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Sakaryadaki darbe girişimi davasında 127 sanığa ağırlaştırılmış müebbeti istendi

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin özel hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda gördüğü duruşmaya, tutuklu sanıklar, avukatlarıyla sanık yakınları katıldı.

Celseler arası gelen evrak ve talepleri zapta geçiren Mahkeme Heyeti Başkanı Mehmet Sertaç Kesler, iddia makamınca hazırlanan 31 sayfalık mütalaanın mahkemeye sunulduğunu belirtti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Doğan ile Cumhuriyet Savcıları Erhan Sağlam ve Rafet Yarış tarafından okunan mütalaada, aralarında meslekten ihraç edilen askerler 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan'ın da bulunduğu 86'sı tutuklu 127 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

44 sanık hakkında yakalama kararı

Mütalaada, ayrıca 3 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi, haklarında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edilen ve soruşturma safhasında adli kontrol kararıyla tahliye edilen 15 sanık ile yargılama aşamasında tahliye olan 29 sanık için yakalama kararı çıkartılması, davada yargılanan 92 tutuksuz sanık hakkında ise beraat talebinde bulunuldu.

İddia makamı ayrıca, Sakarya Valiliği'nin kuşatılmasına yönelik yönetici durumunda oldukları değerlendirilen ihraç edilen askerler Uğur Coşkun, Bahri Gürhan, İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yarbay İsmail Öcal, Binbaşı Ali Şahin, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Üsteğmen Kayhan Demir ve Hakan Güler'in, "silahlı örgüt kurma ve yönetme" ile mağdur/müşteki sayısınca 12'şer kez "adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından da cezalandırılmalarını istedi.

Mütalaanın okunmasının ardından söz alan sanık müdafileri, savunmaların yapılması için mahkeme heyetinden süre talep etti.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 29 Haziran Cuma'ya erteledi.  

Kaynak: AA

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