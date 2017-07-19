  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Sakarya'da, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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Sakaryada zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Hendek ilçesi otoyol bağlantı yolunda seyreden Doğan Gür Kırdar idaresindeki 06 FK 7019 plakalı bir bankaya ait kamyonet, Servetiye Kavşağı'nda henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı.

Kamyonet, karşı yönden gelen Selahattin Soyluoğlu yönetimindeki 54 T 3520 plakalı ticari taksi, Mahmudu Hazim kontrolündeki 41 VT 326 plakalı otomobil, 54 BF 796 plakalı sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen panelvan minibüs ve Naci Bingöl idaresindeki 25 LR 475 plakalı kamyona çarparak durabildi.

Kazada, kamyonette bulunan güvenlik görevlisi Muhammed Yalvaç ve banka memuru Ercan Akyürek'in yanı sıra diğer araçlarda bulunan Şinasi Poyraz ile Hasan Adıyaman yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada kazaya karışan banka aracı içerisinde bulunan paralar, polis ekiplerince korunarak, olay yerine gelen başka bir banka aracına nakledildi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Etiketler: sakarya, kaza
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