Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Sakarya'nın Kırkpınar Şehit Cevdet Koç Caddesi'nden İzmit yönüne giden Serhat Kahya (39) yönetimindeki 54 SK 320 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Metin Demirtaş'ın (43) kullandığı 54 EG 232 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kaza yapan kamyonete aynı yöne giden Birdal Karataş (34) yönetimindeki 34 VP 3649 plakalı otomobil çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Kahya, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla Sapanca İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kahya, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.