  • 28 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.526
    EURO 3.997
  • BIST 99638.65
    ALTIN 141.332
Buradasınız : » » Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü

Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü

Sakarya'nın Sapanca İlçesinde, üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sakaryada zincirleme trafik kazası: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Sakarya'nın Kırkpınar Şehit Cevdet Koç Caddesi'nden İzmit yönüne giden Serhat Kahya (39) yönetimindeki 54 SK 320 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Metin Demirtaş'ın (43) kullandığı 54 EG 232 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kaza yapan kamyonete aynı yöne giden Birdal Karataş (34) yönetimindeki 34 VP 3649 plakalı otomobil çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Kahya, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla Sapanca İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kahya, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER