Sakarya'da zehir tacirlerine göz açtırılmadı

Alınan bilgiye göre, Sakarya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 28-31 Ağustos'ta "torbacı" olarak adlandırılan, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 269 ecstacy hap ve 373,23 gram esrar, 1,95 gram bonzai, 3 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 11 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 5'i sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan 5 şüpheli, çıkarıldıkları Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Diğer 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyonlarda "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 7, "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 7 olmak üzere 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. (34) de yakalandı.