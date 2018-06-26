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Sakarya'da yavru köpeğin ölümüyle ilgili tutuklanan kepçe operatörü serbest

Sakarya Sapanca'da ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpekle ilgili tutuklanan kepçe operatörü İ.M. tahliye edildi.

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Sakaryada yavru köpeğin ölümüyle ilgili tutuklanan kepçe operatörü serbest

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan kepçe operatörü İ.M.'nin tahliyesine karar verildi.

Sapanca Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin "sahipli hayvanın öldürülmesi ve işe yarayamayacak hale getirilmesi" suçlamasıyla 1 hafta cezaevinde tuttuğu İ.M.'nin 23 Haziran'da serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: yavru köpek, sakarya, kepçe operatörü
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