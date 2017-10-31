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Buradasınız : » » Sakarya'da yanan alanlar tekrar yeşilleniyor

Sakarya'da yanan alanlar tekrar yeşilleniyor

Sakarya'da yaz aylarında birçok orman yangını çıktı. Yangında zarar gören alanlar için yeşillendirme çalışmaları sürüyor.

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Sakaryada yanan alanlar tekrar yeşilleniyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca, Sakarya'nın Geyve ilçesinde yazın meydana gelen orman yangınlarında zarar gören alanların ağaçlandırılması için çalışmalar sürüyor.

Yangınlarda yaklaşık 610 dekar alanın zarar gördüğü aktarılan açıklamada, ekiplerin iş makineleriyle toprak temizleme çalışmalarını tamamlamasının ardından fidan dikimine başlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ülkede meydana gelen orman yangınlarının çok büyük bir kısmının insan kaynaklı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Sakarya orman yangınları, sakarya, Orman ve Su işleri Bakanlığı, ağaçlandırma
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