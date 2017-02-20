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Sakarya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

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Sakaryada uyuşturucu tacirlerine operasyon

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Takibe aldıkları bir otomobili durduran ekipler, 6 aydır uyuşturucu madde ticaretinden aranan ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan "Paskal" lakaplı S.K. (30) ile 4 şüpheliyi bir miktar esrar maddesiyle yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde Narkotik köpeği "Dark" ile yapılan aramalarda, av tüfeği, ruhsatsız tabanca, 45 fişek, şarjör, satışa hazır uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu, esrar maddesi ve suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler: sakarya, uyuşturucu operasyonu, 5 gözaltı
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