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Buradasınız : » » Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden biri tutuklandı.

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Sakaryada uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, Sakarya Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akyazı İlçesi Anadolu Otoyolu üzerinde bir araç durduruldu.

Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, İstanbul'dan kente gelen aracın içerisinde gizlenmiş 650 sentetik hap ve 10 gram "skunk" ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan D.A.K, C.Y. ve S.İ, jandarmadaki işlemlerinin ardından ardından adliyeye sevk edildi.

D.A.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler: sakarya, uyuşturucu operasyonu
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