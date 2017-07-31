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Buradasınız : » » Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda 2 kilo bonzai, 830 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.

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Sakaryada uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Pamukova İlçesi Paşalar Mahallesinde sentetik kannabinoit (bonzai) ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilere ait araçta ve arazide yapılan aramalarda toplam, 2 kilo bonzai ve 300 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili E.E (25), Y.D (28), T.C. (22) ve T.T (27) gözaltına alındı.

Olayda kullanıldığı tespit edilen araç ise trafikten men edilerek, 3 bin 526 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar sonucu, Akyazı, Hendek, Geyve, Karasu ve Pamukova ilçelerinde, yasa dışı kenevir ekimi ve uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili 11 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda toplam, 530 gram kubar esrar, 782 kök kenevir, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 1 sentetik hap ele geçirildi. Olaylarla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Etiketler: Sakarya'da uyuşturucu operasyonu
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