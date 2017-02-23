  • 23 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 24 kilo 660 gram kubar esrarın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda, 3 kişi gözaltına alındı.

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Sakaryada uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akyazı ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

Ekipler, daha önceden belirledikleri 5 adrese düzenledikleri operasyonda, 24 kilo 660 gram kubar esrar ve 2 av tüfeği ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, Narkotim ekiplerince yapılan yol denetimleri sırasında bir araçta 4,15 gram plaka esrar, Doğu illerinden Batı illerine gitmekte olan yolcu otobüsündeki bir kişinin üzerinden de 2,35 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Polis, 4 şüpheli hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yaptı. AA

Etiketler: sakarya, akyazı, uyuşturucu operasyonu
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