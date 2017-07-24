Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Sakarya'nın 3 ilçesinde gerçekleştirilen 5 ayrı operasyonda, 6 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Adapazarı, Akyazı, ve Erenler ilçelerinde, kenevir ekimi ve uyuşturucu madde kullanıldığı iddiasıyla 5 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Ev ve eklentilerinde 6 kilo 300 gram kubar esrar, 565 kök kenevir bitkisi ve 2 gram bonzai ele geçirilen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.