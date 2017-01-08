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Sakarya'da trafik kazası: 5 yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

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Sakaryada trafik kazası: 5 yaralı

İzmit Caddesi'nde Sapanca yönüne giden Gökhan Çimici (30) yönetimindeki 54 YR 765 plakalı otomobil, Yanık Mahallesi yakınlarında gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak, karşıdan gelen Semih Zoboğlu (24) idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada her iki sürücü ile araçlarda bulunan Dursun Çelikoğlu (23), Muhammet Tokat (29) ve Volkan Mikdan (34) yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Sakarya Eğitim ve Araştırma ile Toyotasa Acil Yardım Hastanelerine kaldırıldı.

Etiketler: sakarya, Sakarya'da trafik kazası
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