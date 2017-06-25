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Sakarya'da trafik kazası: 4 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

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Sakaryada trafik kazası: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Sakarya'da Recep Nacar yönetimindeki 54 J 3512 plakalı halk otobüsü ile Muhittin Eski'nin kullandığı 54 UZ 612 plakalı otomobil, Orhangazi Caddesi D-100 Karayolu köprüsü üstünde çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile eşi Şehri, çocukları Yunus Emre ve Dilek Eski yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Şehri ile Yunus Emre Eski, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler: sakarya, trafik Kazası
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