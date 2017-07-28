Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Aziziye Mahallesi'nde H.İ. idaresindeki 34 HH 4048 plakalı otomobil, geri manevra yaptığı sırada aracın arkasından geçen Ecrin Çelik'e (7) çarptı.
Ağır yaralanan Çelik, kaldırıldığı Karasu Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Çelik'in, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'in kızı olduğu öğrenildi.
Çelik'in cenazesinin, yarın Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Yukarı Serdar Camisinde kılınacak öğlen namazının ardından aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.