Sakarya'da silahlı saldırı: 5 yaralı

Sakarya'da 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) düzenlenen silahlı saldırıda, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, OSB'deki Nakliyeciler Sitesi'nin önüne gelen yaklaşık 20 kişilik gruptan bazı kişiler, çevreye ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu 5 kişi yaralanırken, saldırganlar kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Olayın ardından, şüphelilerin yakalanması için polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, D-100 karayolunun Hendek mevkisinde bir aracı durduran ekipler, olaya karıştığı ileri sürülen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Ekiplerin olayın aydınlatılması için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Validen açıklama

Olay yerinde incelemelerde bulunan Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırının Nakliyeciler Sitesi'ndeki bir kamyon firmasına yönelik yapıldığını söyledi.

Araçlarıyla 20'den fazla olduğu söylenen kişinin firma önüne gelerek silahlı saldırı gerçekleştirdiğini aktaran Coş, "Şu ana kadar intikal eden bilgilere göre 2'si ağır, 5 yaralı var. Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik hem merkezdeki hem de ilçelerimizdeki güvenlik kuvvetlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Komşu il ve ilçelere de haber verdik, onlar da alarm durumunda. İnşallah tamamı yakalanacak ve adalete teslim edilecek." diye konuştu.

Bir gazetecinin olayın neden çıktığını sorması üzerine Vali Coş, şunları kaydetti:

"Kişilerin veya firmaların arasındaki anlaşmazlık olabilir. Bu, tahkikat sonrası ortaya çıkacak. O konuda bir şey söylememiz mümkün değil.

Yenikent Devlet, Toyotasa Acil Yardım ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor. AA