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Sakarya'da silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

Sakarya'da 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) düzenlenen silahlı saldırıda, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Sakaryada silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

Sakarya'da 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) düzenlenen silahlı saldırıda, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, OSB'deki Nakliyeciler Sitesi'nin önüne gelen yaklaşık 20 kişilik gruptan bazı kişiler, çevreye ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu 7 kişi yaralanırken, saldırganlar kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Olayın ardından, şüphelilerin yakalanması için polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, D-100 karayolunun Hendek mevkisinde bir aracı durduran ekipler, olaya karıştığı ileri sürülen 3 kişiyi gözaltına aldı. 

Etiketler: Silahlı Kavga, sakarya, osb
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