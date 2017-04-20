Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, şehir merkezindeki Milli Egemelik Caddesi Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği karşısındaki otopark önünde, baba Y.K ve oğlu Tunahan.K ile İ.B arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, İ.B yanındaki tabancayla baba ve oğluna ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan baba Y.K ile oğlu Tunahan K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tuhahan K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldırgan İ.B, ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.