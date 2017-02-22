Sakarya'da şap karantinası

Sakarya'da bazı ilçelerde şap hastalığının görülmesi üzerine Canlı Hayvan Borsası tedbir amacıyla kapatıldı.

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete, yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda Kocaeli, Akyazı ve muhtelif yerlerde havaların ve çevre şartlarının etkisiyle ekonomik değere sahip büyükbaş ve kanatlı hayvanlarda viral etkene yönelik hastalıkların arttığını belirtti.

Şap hastalığı nedeniyle Canlı Hayvan Borsası'nın ikinci bir duyuruya kadar kontrol amaçlı kapatıldığını bildiren Mete, "Hastalıklarla mücadelede besicilerimizin öncelikle devlet tarafından altı aylık periyotlarla yapılan şap ve çiçek aşılarının yapılıp yapılmadığını kontrol etmeleri, besideki hayvanların enerjisi ve içeriği zengin yemlerle beslenmeleri, ekstra C vitamini takviye etmeleri bağışıklık sistemi açısından büyük öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.

Mete, ekonomik değeri yüksek hayvanların kontrolsüz nakli ya da başka bilinmedik hayvanların yanlarına götürülmemesinin bu bağlamda çok önemli olduğunu vurgulayarak, üreticileri canlı hayvan borsasının geçici kapalı olduğu dönemde mahalle ya da mesken bölgelerde kontrolsüz hayvan satmamaları konusunda uyardı.