  • 02 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Sakarya'da 'Şafak 54' operasyonu

Sakarya'da 'Şafak 54' operasyonu

Sakarya'da helikopter destekli düzenlenen operasyonda 37 kişi yakalandı, bir miktar uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

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Sakaryada Şafak 54 operasyonu

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yaklaşık bin polis, şafak vaktinde kentteki 47 mahallede eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis helikopteri, özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin ve arama köpeklerinin de destek verdiği operasyonda, bazı evlerin kapıları koçbaşıyla kırıldı.

Operasyonda, 4 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği, 17 fişek, 1 kilo 200 gram eroin, 184 uyuşturucu hap, 586 gram esrar ve 18 gram bonzai ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan, aralarında ülkeye kaçak yollarla giren Gürcistan uyruklu bir kişinin de bulunduğu 37 şüpheli emniyet götürüldü.

Etiketler: Şafak 54 operasyonu, sakarya
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