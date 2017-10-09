Sakarya'da Mobilyacılar Sanayi Sitesi'nde yangın

Sakarya'da Mobilyacılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında, 3 mobilya deposu zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Güney Mobilyacılar Sanayi Sitesi'ndeki bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlerin 2 depoya daha sıçraması üzerine büyüyen yangın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangında 3 depoda hasar oluşurken, dumandan etkilenen 2 itfaiye eri, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.